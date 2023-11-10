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Глава «Гормоста» заявил о нахождении рухнувшего моста на балансе Подмосковья

Глава «Гормоста» Иванков: рухнувший мост в Подольске находится на балансе Московской области
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Фото: ТАСС/СК РФ по Московской области
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Рухнувший мост в Подольске продолжает находиться на балансе Московской области, а не принадлежит Москве. Об этом 10 ноября заявил руководитель московского ГБУ «Гормост» Юрий Иванков.

«Пусть они [в Московской области] посмотрят документы. Был там один документ, что они должны оценить всё и передать, но так и не передали. Пусть лучше смотрят документы. Прокурор увидит», — сказал он «Известиям».

По его словам, в 2013 году состоялась совещание, на котором было принято решение о передаче моста на баланс Москвы, однако областные власти не довели процесс до конца.

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Ранее в этот день в деревне Кутьино городского округа Подольск обрушился мост через реку Пахру, когда по ней проезжал автомобиль. В результате пострадала 60-летняя женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

Позднее пострадавшая рассказала «Известиям», что ее госпитализировали с травмами. По словам женщины, мост обрушился после того, как перед ней проехала машина.

Автомобиль, поврежденный в результате обрушения, эвакуировали. На кадрах «Известий» видно, как авто при помощи троса вытягивают вверх по обрушенному пролету конструкции. Можно также заметить его значительные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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