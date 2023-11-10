Глава «Тинькофф» рассказал о необходимости расширения воронки талантливых выпускников вузов

Число талантливых выпускников вузов увеличится, если будет больше абитуриентов, поступающих на первый курс, заявил председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк. На сессии «Образование. Новые компетенции. Что делать?» на форуме «Финополис» он рассказал о концепции Центрального университета, который запускает программу бакалавриата по направлениям «Разработка», «Искусственный интеллект», «Бизнес и аналитика».

«Наша идея — расширить воронку на входе. Цензор крутости вуза — это средний балл ЕГЭ — 300 баллов. А если еще общагу хочешь — 305. 305 баллов набрать нереально. Я бы сдал математику на 100, физику — на 80, русский — на 60. Общее количество баллов — 240. Я не уверен, что сейчас с таким количеством баллов поступил бы в вуз. Таких людей много — это умняши. И их на порядок больше, чем трехсотбалльников. Мы расширяем воронку умняшей на этапе 10-11 класса и даем им возможность стать востребованными специалистами», — сказал Близнюк.

По его словам, учащимся 10-11 классов сложно выбрать будущую профессию. «Одна из идей университета: человек приходит — он, очевидно, физик, а не лирик — но свое предназначение определяет чуть позже: на 2 курсе, на 3 курсе. А для этого мы хотим, чтобы у него была возможность проходить практику в компаниях-партнерах вуза», — отметил глава «Тинькофф».

Он добавил, что у Центрального университета — первого в России частного университета на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics) — около 30 компаний-партнеров, где студенты могут стажироваться. «Цель, чтобы их было 100-150. И соответственно к работодателю такой выпускник приходит уже подготовленным», — подчеркнул Близнюк.

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