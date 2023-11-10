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Армия обороны Израиля поразила более 15 тыс. объектов ХАМАС с 7 октября

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта поразила более 15 тыс. объектов и изъяла 6 тыс. единиц оружия. Об этом 10 ноября сообщила армейская пресс-служба.

В числе захваченных вооружений оказались противотанковые ракетные установки, зенитные ракеты, реактивные снаряды и минометы, взрывчатые вещества, боеприпасы и другое оружие.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что ЦАХАЛ в последние дни продолжила наносить удары по командным центрам, тоннелям, объектам командования, контроля и разведки, а также по иной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата в направлении города Эйлат в Израиле. В пресс-службе также отметили, что израильская армия возлагает на сирийский режим полную ответственность «за всю террористическую деятельность, исходящую с его территории».

Также ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре группировки «Хезболла» в Ливане. В сообщении пресс-службы отмечалось, что удары были нанесены по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный боеприпас «Железное жало».

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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