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Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 м, который Киев прошел на 70%

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Украина прошла конфликт с Россией на 70%. Об этом 10 ноября заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Если сравнивать с забегом на 100 м, то, я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Он отметил, что никто не знает, когда завершится конфликт. Он допустил, что это может произойти внезапно.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о неприемлемости компромисса в конфликте с Россией ничего не меняют в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, Киеву одержать победу не удастся, и чем раньше это там поймут, тем скорее могут быть предпосылки для урегулирования конфликта.

До этого, 8 ноября, Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая. Украинский лидер связал это с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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