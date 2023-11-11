Юрист назвал способ восстановиться на работе после незаконного увольнения

Руководитель Юридической практики в SuperJob Александр Южалин 11 ноября рассказал «Известиям», как восстановиться на работе после незаконного увольнения.

Как сообщил эксперт, статья 392 Трудового кодекса РФ определяет, что работник может обратиться в суд по спору об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (или сведений о трудовой деятельности).

«Выходить за рамки такого срока крайне нежелательно, поскольку это уже само по себе может являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Конечно, если есть уважительная причина, суд по заявлению работника может восстановить срок для подачи иска, но придется доказать уважительность такой причины», — сказал он.

По словам Южалина, работник может потребовать: восстановить его на работе в прежней должности; взыскать с работодателя средний заработок за вынужденный прогул (период со дня увольнения до дня восстановления на работе); изменить дату увольнения или его основание; взыскать с работодателя компенсацию причиненного морального вреда и судебные расходы, если они будут.

«Работник освобождается от уплаты государственной пошлины за обращение в суд для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Обратиться с иском в суд с таким спором можно бесплатно. Чтобы подать в суд на работодателя, работнику нужно обратиться в районный суд либо по месту нахождения ответчика (то есть работодателя) либо по месту своего жительства. В данном случае у работника есть право выбора», — отметил специалист.

Если речь идет о споре об увольнении по инициативе работодателя, суд может восстановить работника на работе, если будет доказано, что работодатель нарушил процедуру увольнения. Например, увольняя работника по сокращению, не уведомил об увольнении за два месяца, не предложил вакантные должности и прочее, пояснил Южалин. Если суд рассматривает спор об увольнении работника за виновные действия, важное значение будет иметь порядок соблюдения процедуры привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

«Если речь идет об увольнении по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон, суд может восстановить работника в должности, если тот докажет, что у него не было желания увольняться и работодатель принудил его к увольнению», — сказал он.

Если суд принимает решение в пользу работника, то работодатель обязан исполнить решение о восстановлении незамедлительно, подчеркнул собеседник «Известий».

Юрист добавил, что решение суда может обжаловать как работник, так и работодатель. Для этого нужно подать апелляционную жалобу.

«Апелляционная жалоба подается в суд апелляционной инстанции через суд, который вынес решение. Судом апелляционной инстанции может быть городской или областной суд (в зависимости от того, в каком регионе находится суд). Для подачи апелляционной жалобы и у работника, и у работодателя есть месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме. Этот срок тоже важно соблюдать, поскольку для его восстановления могут потребоваться доказательства уважительности причины пропуска такого срока», — заключил он.

В сентябре юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что работодатель вправе удержать до 20% от зарплаты сотрудника, если тот решил уволиться до окончания года, потратив при этом весь ежегодный отпуск.