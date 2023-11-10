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Жителю Приамурья вынесли приговор за убийство сожительницы

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Суд в Амурской области вынес приговор 46-летнему жителю Свободненского района за убийство женщины, с которой он прожил 20 лет. Об этом региональная прокуратура сообщает 10 ноября в своем Telegram-канале.

Убийство произошло в феврале 2023 года в селе Черновка. Установлено, что мужчина пришел к своей сожительнице на работу и заманил ее в подсобку, где напал с ножом. Женщина пыталась оказать сопротивление, но от полученных в область груди ранений скончалась на месте.

«Свое преступление осужденный объяснил уходом женщины от него и началом новой жизни», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал жителя Черновки виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, пишет Амурская служба новостей. В законную силу приговор пока не вступил.

1 ноября «Известия» сообщали, что суд приговорил к 11 годам тюрьмы жителя Рязани Александра Логунова, убившего свою жену два года назад и скрывшего преступление. Елена Логунова пропала 26 июля 2021 года под Рязанью. Супруг тогда заявил, что она пошла в магазин и не вернулась, однако родственники женщины сразу обратили внимание на странное поведение мужа.

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