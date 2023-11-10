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В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Соединенные Штаты конкурируют с Китаем, однако не ищут конфликта с ним. Об этом 10 ноября заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации в преддверии встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем, однако не ищем конфликта, конфронтации или холодной войны с ним. Мы подходим к управлению данной конкуренцией ответственным образом», — приводит «РИА Новости» его слова.

Чиновник рассказал об активной работе обеих сторон в последние месяцы над восстановлением диалога на правительственном уровне. В частности, он напомнил про недавние поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД Китая Ван И в Вашингтон.

Также в ходе предстоящей встречи лидеров США и КНР Байден может поднять тему возобновления коммуникаций между военными обоих государств, поделился представитель американского правительства.

По его словам, президент Соединенных Штатов привержен подобным шагам, тогда как Китай проявил в данном вопросе «неохоту».

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Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско, где с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС. Официально подтверждено, что они обсудят двусторонние отношения США и КНР, сохранение каналов коммуникации, а также ряд глобальных и региональных проблем. По данным источников Associated Press, в повестку дня встречи войдут темы торговли, Тайваня и урегулирования напряженных американо-китайских отношений.

До этого, 8 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о работе Вашингтона над тем, чтобы встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла конструктивно. При этом на тот момент в Белом доме были не готовы подтвердить ее проведение.

7 ноября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

26 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.

В прошлый раз лидеры двух государств встречались в ноябре 2022 года на Бали. Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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