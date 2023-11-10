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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

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Фото: РИА Новости
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа 10 ноября уничтожили в воздухе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет.

«По предварительным данным, в результате обстрела повреждены несколько домовладений. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал он, указав, что комиссия по оценке ущерба проводит обследование территории.

Глава региона также указал, что боевики совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, но частично разрушена гражданская инфраструктура.

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Ранее в этот день оборонное ведомство также информировало об уничтожении силами ПВО беспилотника самолетного типа над Орловской областью.

Кроме того, в ночь на 10 ноября были перехвачены два украинских БПЛА над территорией Республики Крым, а также уничтожен беспилотник над Тульской областью.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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