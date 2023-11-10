Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек
Экономика
Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
СМИ сообщили о провале ЕС по обеспечению Украины снарядами
Политика
В Госдуме назвали сумасшедшими заявления НАТО о возможной войне РФ с Балтией
Мир
В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном
Мир
В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Мир
Шольц заявил о повышении оборонных расходов ФРГ в 2024 году
Общество
Транспортная прокуратура начала проверку по факту коллапса на границе РФ и КНР
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы задержали по подозрению во взяточничестве
Мир
Al Hadath сообщил о договоренности об обмене палестинских пленных на заложников
Экономика
В России предложили запретить использование упаковки для консервов
Сюжет:

Посол назвал возмутительными обвинения Парижа в адрес РФ из-за звезд Давида

Посол РФ Мешков ответил на обвинения МИД Франции по инциденту со звездами Давида
0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления французского министерства иностранных дел о якобы вмешательстве России в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже возмутительны. Об этом 10 ноября заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал дипломат журналистам.

Мешков подчеркнул, что руководство Франции не обращалось к российскому посольству за разъяснениями, а МИД республики не провел необходимое в таких случаях расследование.

Дипломат отметил, что у французских властей уже есть фигуранты дела и они «отнюдь не российского происхождения».

Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе
И смогут ли они изменить европейский подход к кризису на Ближнем Востоке

Накануне, 9 ноября, МИД Франции обвинил российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и якобы создании напряженности в государстве из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

31 октября во французской столице началось расследование после обнаружения этих символов, изображенных краской на стенах зданий. Это произошло на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции.

5 ноября глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября в стране было зафиксировано 1040 актов антисемитизма. По его словам, были задержаны 486 человек, среди которых 102 оказались зарубежными гражданами, и теперь их разрешения на пребывание во Франции аннулируют, после чего иностранцев ожидает депортация.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023