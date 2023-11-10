Посол назвал возмутительными обвинения Парижа в адрес РФ из-за звезд Давида

Заявления французского министерства иностранных дел о якобы вмешательстве России в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже возмутительны. Об этом 10 ноября заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал дипломат журналистам.

Мешков подчеркнул, что руководство Франции не обращалось к российскому посольству за разъяснениями, а МИД республики не провел необходимое в таких случаях расследование.

Дипломат отметил, что у французских властей уже есть фигуранты дела и они «отнюдь не российского происхождения».

Накануне, 9 ноября, МИД Франции обвинил российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и якобы создании напряженности в государстве из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

31 октября во французской столице началось расследование после обнаружения этих символов, изображенных краской на стенах зданий. Это произошло на фоне роста числа актов антисемитизма во Франции.

5 ноября глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября в стране было зафиксировано 1040 актов антисемитизма. По его словам, были задержаны 486 человек, среди которых 102 оказались зарубежными гражданами, и теперь их разрешения на пребывание во Франции аннулируют, после чего иностранцев ожидает депортация.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.