Семейная пара пенсионеров и почтальон погибли в ДТП в Забайкалье
Под Нерчинском (Забайкальский край) в результате опрокидывания авто с последующим возгоранием погибли пожилая супружеская пара и женщина-почтальон. Об этом ИА ChitaMedia сообщил читатель, информацию подтвердили в пресс-службах региональных ГУ МЧС и УМВД.
Авария произошла днем в пятницу, 10 ноября, на 19-м км автодороги Нерчинск – Зюльзикан. По данным читательницы, супруги отправились из села Знаменка в Нерчинск за покупками, согласившись подвезти сотрудницу почты.
По предварительной информации УМВД, водитель Honda Fit не справился с управлением. Машина опрокинулась, после чего загорелась. Находившиеся в ней люди погибли.
Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.
6 ноября «Известия» сообщали, что под Челябинском произошло ДТП со школьным автобусом. В результате погибли ребенок и взрослый, еще один ребенок пострадал.