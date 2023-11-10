Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Подольске

Уголовное дело о халатности возбудили в отношении должностных лиц после обрушения моста в Подольске. Об этом 10 ноября сообщили в региональном управлении СК.

«К настоящему времени установлено, что есть пострадавшие», — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по области Лилиана Преображенская.

Она добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

О том, что пролет моста упал вместе с проезжающим по нему автомобилем, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что конструкция обрушилась в районе деревни Кутьино. Областная прокуратура поставила на контроль установление причин обрушения моста.

Пострадавшая в результате инцидента женщина рассказала «Известиям», что ее госпитализировали с травмами. По словам женщины, мост обрушился после того, как перед ней проехала машина.

Между тем автомобиль, поврежденный в результате обрушения, эвакуировали. На кадрах «Известий» видно, как авто при помощи троса вытягивают вверх по обрушенному пролету конструкции. Можно также заметить его значительные повреждения.