Наркологическую клинику в Москве закрыли после смерти пяти пациентов

В Москве закрыта наркологическая клиника — ООО «Гармония Медикал», — в которой за последний год умерли пятеро пациентов. О решении закрыть учреждение, принадлежавшее группе компаний «Спасение», 10 ноября сообщил Росздравнадзор.

«В отношении учредителей и работников расследуется уголовное дело по незаконному использованию инертного газа ксенон. В ходе контрольных мероприятий эксперты Росздравнадзора выявили многочисленные нарушения обязательных лицензионных требований, а также нарушения в оказании медицинских услуг», — указано в канале ведомства в Telegram.

Из клиники изъято большое количество запрещенных в РФ лекарственных препаратов неизвестного производителя. На момент проведения проверки в учреждении присутствовали пациенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А единственный врач не смог предоставить никаких пояснений по состоянию больных, курсу их лечения и назначенным им препаратам.

«По завершении надзорных мероприятий из клиники эвакуировали 36 пациентов, шестеро из которых находились в критическом состоянии. Прибывшим врачам удалось их спасти», — отмечает Росздравнадзор.

Клиника на улице Цюрупы опечатана сотрудниками Следственного комитета РФ.

18 ноября в рамках уголовного дела по факту торговли детьми прошли обыски в частной медицинской клинике — многопрофильном медцентре «Дельта Клиник» в центре Москвы. В рамках уголовного дела были задержаны две подозреваемые.