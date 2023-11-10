Трамп назвал главной угрозой при Байдене «ядерное потепление»
Главной угрозой при нынешнем президенте США Джо Байдене является «ядерное потепление», представляющее угрозу для всех стран. Об этом 10 ноября заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Univision.
«<...> самая большая угроза — это ядерное оружие. А нашим главным переговорщиком является человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие <...> Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что нынешний президент США некомпетентен. Он не может самостоятельно спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но при этом имеет дело с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее, 2 ноября, Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами.
18 октября в американском штате Невада прошли подземные ядерные испытания. Это произошло в тот день, когда Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
5 августа экс-глава Соединенных Штатов заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».