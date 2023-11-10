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Трамп назвал главной угрозой при Байдене «ядерное потепление»

Трамп: главной угрозой при Байдене стало «ядерное потепление»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Hanah Abercromb
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Главной угрозой при нынешнем президенте США Джо Байдене является «ядерное потепление», представляющее угрозу для всех стран. Об этом 10 ноября заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Univision.

«<...> самая большая угроза — это ядерное оружие. А нашим главным переговорщиком является человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие <...> Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что нынешний президент США некомпетентен. Он не может самостоятельно спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но при этом имеет дело с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ядерные испытания США в Неваде: главное
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Ранее, 2 ноября, Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами.

18 октября в американском штате Невада прошли подземные ядерные испытания. Это произошло в тот день, когда Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

5 августа экс-глава Соединенных Штатов заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

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