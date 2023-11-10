Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН сообщили о гибели более 100 сотрудников агентства в Газе с 7 октября
Мир
В МИД РФ назвали ужасающей ситуацию с хранением ядерных отходов на Украине
Общество
Зафиксированные в Москве случаи коронавируса «Пирола» являются завозными
Мир
Орбан заявил об отказе Украины подписывать мирный договор с РФ из-за США
Мир
Решетников заявил о выполнении почти 90% союзных программ РФ и Белоруссии
Мир
ЕК объявит предложения по 12-му пакету санкций против РФ до конца ноября
Мир
Делегация МЧС России поделилась опытом со спасателями из Вьетнама
Мир
Россия впервые за 29 лет покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке
Мир
Экс-морпех США предрек Украине коллапс после окончания конфликта
Общество
Умерла дублер Терешковой космонавт Валентина Пономарева
Общество
Ушедший искать связь капитан аварийного Ан-2 найден живым
Общество
Поврежденный при обрушении моста в Подмосковье автомобиль эвакуирован
Происшествия
В Красноярске двухлетний ребенок госпитализирован с ножевым ранением
Сюжет:

В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму внесен проект поправок в УК РФ, предлагающий распространить на добровольческие формирования положения об ответственности за отказ от выполнения приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 10 ноября, в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что созданные Минобороны России добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, а также участвуют в боевых действиях наравне с военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

Однако уточняется, что пребывающие в добровольческих формированиях граждане не несут уголовную ответственность за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения задач, утрату или намеренную порчу вооружения и военного имущества, нарушение правил обращения с оружием, а также за добровольную сдачу в плен и ряд других преступлений.

«Учитывая это, законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

При этом законопроект учитывает различия правового статуса военнослужащих и участников добровольческих формированиях при распространении на последних статей УК РФ о преступлениях против военной службы.

Кассовое равенство: доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ
Госдума готовится рассмотреть законопроект о новых льготах для участников спецоперации

Ранее, 3 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников спецоперации. Отмечалось, что добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и остальные военнослужащие — им положены страховые гарантии в виде компенсации. Так, страховая выплата в случае гибели добровольца составит 3,1 млн рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023