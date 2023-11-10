В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы

В Госдуму внесен проект поправок в УК РФ, предлагающий распространить на добровольческие формирования положения об ответственности за отказ от выполнения приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 10 ноября, в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что созданные Минобороны России добровольческие формирования обеспечиваются вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, а также участвуют в боевых действиях наравне с военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

Однако уточняется, что пребывающие в добровольческих формированиях граждане не несут уголовную ответственность за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения задач, утрату или намеренную порчу вооружения и военного имущества, нарушение правил обращения с оружием, а также за добровольную сдачу в плен и ряд других преступлений.

«Учитывая это, законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в пояснительной записке.

Так, законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

При этом законопроект учитывает различия правового статуса военнослужащих и участников добровольческих формированиях при распространении на последних статей УК РФ о преступлениях против военной службы.

Ранее, 3 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников спецоперации. Отмечалось, что добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и остальные военнослужащие — им положены страховые гарантии в виде компенсации. Так, страховая выплата в случае гибели добровольца составит 3,1 млн рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.