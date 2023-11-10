В ДТП с участием «скорой» в Серпухове пострадали четыре человека
В результате ДТП с участием машины скорой помощи в подмосковном Серпухове пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил источник «Известий».
По его словам, на 1-й Московской улице «скорая» перевернулась после столкновения с легковым автомобилем.
На месте происшествия работают экстренные службы. Уточняются обстоятельства инцидента.
Ранее, 1 ноября, в ДТП на юго-востоке Москвы пострадали водитель скорой помощи, два фельдшера и водитель легкового автомобиля. Авария произошла после того, как водитель Porsche при перестроении совершил столкновение с Volkswagen и каретой скорой помощи. Полицейские допустили, что причиной произошедшего стало превышение предельно допустимой скорости водителем Porsche.