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Эксперты издания The Economist констатировали провал контрнаступления ВСУ

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Фото: AP Photo
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Долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось. Об это сообщило издание The Economist в материале от 9 ноября.

«Долгожданное контрнаступление, всерьез начавшееся 4 июня, провалилось», — говорится в публикации.

Так, аналитики издания изучили информацию со спутников с помощью системы, предназначенной для поиска лесных пожаров. Их модель машинного обучения научилась выявлять взрывы, вызванные боевыми действиями.

На основе ее данных эксперты заключили, что интенсивность боевых действий ВСУ с 13 октября значительно сократилась, что говорит о замедлении их продвижения.

«Наши данные показывают, что крупное контрнаступление Украины закончилось», — добавили эксперты издания.

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Ранее в этот день бывший боец корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик предрек Украине крах после завершения конфликта с Россией. Он отметил, что страны Запада не смогут помочь Киеву, поскольку он больше не представляет для них интереса.

Также в этот день военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у Киева не хватает резервов, а положение его армии на линии боевого соприкосновения достаточно плачевное. Военный эксперт подчеркнул, что на фоне неудач украинской армии появляются разногласия в руководстве страны, например между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Ранее в пятницу в беседе с «Известиями» американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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