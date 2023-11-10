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В Евросоюзе заподозрили Орбана в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным

Европарламент заподозрил Орбана в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным
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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Тинеке Стрик заподозрила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нарушении Договора о Европейском союзе (ДЕС) из-за его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Тинеке Стрик напомнила о существовании пункта 3 статьи 24 Договора о Евросоюзе, где говорится, что государства – члены ЕС должны поддерживать внешнюю политику и политику безопасности союза «активно и безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности и соблюдать действия союза в этой области». Помимо этого, они не должны совершать действий, противоречащих интересам ЕС или способных «подорвать его эффективность как связующей силы в международных отношениях», отмечает Lenta.Ru в пятницу, 10 ноября.

Соответствующее обращение Стрик направила главе евродипломатии Жозепу Боррелю. В нем она также поинтересовалась, оценивает ли он действия Орбана как нарушающие одну из основных норм ЕС. В случае положительного ответа Стрик призвала Борреля ответить, какие действия он предпримет.

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Встреча Орбана и Путина состоялась 17 октября. В ходе двусторонних переговоров премьер Венгрии выступал за отмену санкций ЕС против России.

По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Путин отметил, что это касается множества сфер, прежде всего экономики.

Ранее 10 ноября Орбан заявил, что Украина отказалась от подписания проекта мирного соглашения с Россией в Турции по указке США. По его словам, пока Евросоюз пытался решить конфликт на Украине, Соединенные Штаты добились его эскалации, отмечает телеканал «360».

По словам Орбана, Венгрии известно это из различных отчетов, а также благодаря информации разведывательных источников, сообщает телеканал «Звезда». Он добавил, что когда-нибудь эта информация станет известна всему миру, пишет RT.

В октябре бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США не позволили Украине продолжать мирные переговоры с Россией в 2022 году, уточняет сайт kp.ru.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

6 ноября СМИ сообщили, что США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Там же добавили, что Киев сейчас находится в тупиковом положении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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