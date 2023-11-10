Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН сообщили о гибели более 100 сотрудников агентства в Газе с 7 октября
Мир
В МИД РФ назвали ужасающей ситуацию с хранением ядерных отходов на Украине
Общество
Зафиксированные в Москве случаи коронавируса «Пирола» являются завозными
Мир
Орбан заявил об отказе Украины подписывать мирный договор с РФ из-за США
Мир
Решетников заявил о выполнении почти 90% союзных программ РФ и Белоруссии
Мир
ЕК объявит предложения по 12-му пакету санкций против РФ до конца ноября
Мир
Делегация МЧС России поделилась опытом со спасателями из Вьетнама
Мир
Россия впервые за 29 лет покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке
Мир
Экс-морпех США предрек Украине коллапс после окончания конфликта
Общество
Умерла дублер Терешковой космонавт Валентина Пономарева
Общество
Ушедший искать связь капитан аварийного Ан-2 найден живым
Общество
Поврежденный при обрушении моста в Подмосковье автомобиль эвакуирован
Происшествия
В Красноярске двухлетний ребенок госпитализирован с ножевым ранением

Делегация МЧС России поделилась опытом со спасателями из Вьетнама

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация МЧС России во главе с министром Александров Куренковым совершила визит во Вьетнам. Об этом 10 ноября рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Представители ведомства побывали на учениях, которые устроили вьетнамские спасатели. Они показали, как тушат пожар и эвакуируют раненых. Некоторые из вьетнамских спасателей приобрели опыт в России, где проходили обучение.

Куренков также осмотрел пожарную часть в Ханое, где обратил внимание на наличие пожарных мотоциклов. Во время экстренного вызова на таких мобильных средствах выезжают первые пожарные, а за ними уже отправляется основная машина. Еще одной особенностью пожарной службы во Вьетнаме является то, что большинство сотрудников проходят срочную альтернативную службу и живут при частях.

После встречи с пожарными Куренков встретился с министром общественной безопасности То Ламом. Встреча прошла за закрытыми дверями. На ней министры договорились чаще устраивать взаимные поездки, обучать сотрудников и преподавателей в России.

«Вопрос заключался в приглашении вьетнамских спортсменов, пожарных и спасателей в определенную конкурентную среду, и в том числе в Федерацию пожарно-прикладного спорта, и возможных выступлениях пожарных и спасателей на чемпионате мира, который пройдет в 2024 году в Китайской Народной Республике», — рассказал Куренков.

Также глава МЧС России встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Его заинтересовал обмен данными, статистикой и методикой прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

«Я подтверждаю готовность к продолжению и развитию межведомственного сотрудничества: больше мероприятий с нашим общим участием, больше делегаций и онлайн-общения. Просим рассмотреть вопрос о предоставлении большего количества мест в учебных заведениях вашего министерства», — сказал глава правительства.

Стена от огня: в РФ усилят пожарный надзор за критической инфраструктурой
Вместо плановых проверок раз в четыре года контроль за важными объектами станет постоянным

Куренков прибыл во Вьетнам накануне, 9 ноября, с двухдневным визитом. Он заявил, что затрагивался вопрос применения вертолетов Ми-17 вьетнамской стороной и МЧС России готово оказать республике помощь в подготовке пилотов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023