Делегация МЧС России поделилась опытом со спасателями из Вьетнама

Делегация МЧС России во главе с министром Александров Куренковым совершила визит во Вьетнам. Об этом 10 ноября рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Представители ведомства побывали на учениях, которые устроили вьетнамские спасатели. Они показали, как тушат пожар и эвакуируют раненых. Некоторые из вьетнамских спасателей приобрели опыт в России, где проходили обучение.

Куренков также осмотрел пожарную часть в Ханое, где обратил внимание на наличие пожарных мотоциклов. Во время экстренного вызова на таких мобильных средствах выезжают первые пожарные, а за ними уже отправляется основная машина. Еще одной особенностью пожарной службы во Вьетнаме является то, что большинство сотрудников проходят срочную альтернативную службу и живут при частях.

После встречи с пожарными Куренков встретился с министром общественной безопасности То Ламом. Встреча прошла за закрытыми дверями. На ней министры договорились чаще устраивать взаимные поездки, обучать сотрудников и преподавателей в России.

«Вопрос заключался в приглашении вьетнамских спортсменов, пожарных и спасателей в определенную конкурентную среду, и в том числе в Федерацию пожарно-прикладного спорта, и возможных выступлениях пожарных и спасателей на чемпионате мира, который пройдет в 2024 году в Китайской Народной Республике», — рассказал Куренков.

Также глава МЧС России встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Его заинтересовал обмен данными, статистикой и методикой прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

«Я подтверждаю готовность к продолжению и развитию межведомственного сотрудничества: больше мероприятий с нашим общим участием, больше делегаций и онлайн-общения. Просим рассмотреть вопрос о предоставлении большего количества мест в учебных заведениях вашего министерства», — сказал глава правительства.

Куренков прибыл во Вьетнам накануне, 9 ноября, с двухдневным визитом. Он заявил, что затрагивался вопрос применения вертолетов Ми-17 вьетнамской стороной и МЧС России готово оказать республике помощь в подготовке пилотов.