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В офисе Зеленского предрекли внезапное окончание конфликта на Украине

Глава офиса Зеленского Ермак: конфликт на Украине закончится очень внезапно
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Конфликт на Украине, вероятно, закончится внезапно — такое мнение в пятницу, 10 ноября, озвучил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Я думаю, никто не знает, когда закончится <конфликт с РФ>. [Он] закончится очень внезапно», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

По словам Ермака, если воспользоваться сравнением с забегом, то Украина уже «пробежала» 70 м, однако последние 30 м являются наиболее сложными.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о неприемлемости компромисса в конфликте с Россией ничего не меняют в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Ее цели так или иначе будут выполнены.

Также в беседе с «Известиями» американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. По его оценке, власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через 2–4 недели.

8 ноября Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на тяжелую ситуацию на передовой. Он связал это с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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