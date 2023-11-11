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Детские деньги

Эксперт Ольга Позднякова — о том, поможет ли реестр алиментщиков решить проблему должников
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В России появится реестр злостных должников по алиментам. 10 ноября Госдума одобрила такой законопроект в первом чтении. Информация будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП. Удалить фамилию из реестра можно будет только после полного погашения обязательств.

Такой механизм должен стать одним из инструментов защиты детей со стороны государства. И думаю, что это будет значимый инструмент. Упростится и межведомственное взаимодействие по обмену информацией об изменении жизненной ситуации должников. Например, Федеральная служба судебных приставов сможет оперативно получать информацию о трудоустройстве должников от Фонда пенсионного и социального страхования, а информацию о смене регистрации или прописки — от МВД.

Тема поддержки несовершеннолетних была одной из ключевых в ежегодном послании президента Федеральному собранию в 2021 году. Тогда Владимир Путин дал поручение выстроить систему гарантированного получения алиментов так, чтобы оставшийся с ребенком родитель не ходил по кабинетам и не собирал разные справки с малышом на руках. И с этого времени как раз совершенствуются нормы, регулирующие ответственность за уклонение от уплаты.

ФССП в 2021 году возбудила 121 тыс. административных дел в отношении должников по алиментам. Это на 18% больше, чем в 2020 году. По итогам их рассмотрения 119 тыс. должников подверглись административному наказанию — аресту, обязательным работам, штрафам. Если после исполнения таких наказаний должник не принимает меры по уплате алиментов, возбуждается уголовное дело. В 2021 году таких было 56,2 тыс. И это почти на 27% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что ранее уголовная ответственность могла возникнуть только при неуплате полной суммы алиментов, но с 2022 года уголовное дело может быть открыто и при частичной уплате.

Тренд на улучшение ситуации виден и по количеству детей, которым назначено пособие из-за уклоняющихся от уплаты алиментов. В 2019 году таких было 6,9 тыс., в 2021 — 5,4 тыс. То есть уже заметна динамика по сокращению задолженности по выплате алиментов при росте эффективности взыскания.

Но, безусловно, сам реестр должников не станет гарантией выплаты алиментов. Зачастую проблема усложняется тем, что большая часть общего дохода должника находится в теневой зоне. В «Народный фронт» поступают жалобы о том, что у бывших мужей официально низкая зарплата. С нее начисляются алименты на общих детей, но в реальности мужчины получают в разы больше. Семейный кодекс предусматривает несколько способов определения размера алиментов, и минимальный размер устанавливается не ниже прожиточного минимума для детей. Но в любом случае определение суммы исходит из уровня легального дохода.

Реестр должников может стать важным этапом по формированию целостной системы защиты детства от безответственности взрослых. В дальнейшем возможно введение иных ограничений для внесенных в данный реестр граждан. Это может быть запрет на покупку и ввоз в страну предметов роскоши, автоматическое ограничение на выезд из страны, изъятие водительских прав, лишение лицензии на виды деятельности и так далее. Такие меры уже действуют в других странах.

Вместе с тем стоит учитывать и риски граждан, попавших в такой реестр. В первую очередь возможны отказы работодателей от найма. А это повлияет на возможность выплаты долгов по алиментам либо на трудоустройство у недобросовестных работодателей с серой заработной платой.

Учитывая, что в России сохраняется высокий уровень разводов, проблема определения и взыскания алиментов будет сохраняться еще долго. Это важное направление государственной политики, которое влияет на качество детства. А следовательно, на полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие граждан России.

Автор — руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»

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