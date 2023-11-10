В МВД рассказали, что поможет победить телефонных мошенников

Телефонные мошенники применяют подмену абонентских номеров, однако был найден способ противостоять такой уязвимости сетей. Об этом «Известиям» рассказал глава Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России) Филипп Немов в пятницу, 10 ноября.

Механизм подмены может использоваться не только для кражи денег, но и в целях совершения действий экстремистского и террористического характера, доведения до самоубийства, вовлечения детей в совершение опасных для их жизни действий и других противоправных деяний. Способ борьбы разработали заинтересованные органы исполнительной власти совместно с сотовыми операторами.

«Новый протокол предусматривает взаимную верификацию звонков между ведущими российскими операторами связи. Естественно, проходить такая проверка будет за доли секунды. Это позволит отсечь фродовые вызовы», — рассказал Немов.

В управлении сообщили, что необходимая нормативная и техническая база для полноценной работы по новой схеме будет полностью готова весной 2024 года.

Еще одна острая проблема — это использование преступниками так называемых «дропов» — подставных лиц, предоставляющих свои данные для формальной регистрации. С их помощью мошенники могут управлять выводом и обналичиванием украденных денег. При этом механизм позволяет им оставаться неидентифицированными.

По инициативе МВД был разработан законопроект, который предусматривает уголовную ответственность в отношении таких подставных лиц, открывающих банковские счета, оформляющих банковские карты и иные платежные инструменты на свое имя за денежное вознаграждение, а также использующих электронные средства платежа, принадлежащие третьим лицам, для совершения хищений.

Также среди приоритетных направлений — борьба с утечками данных. Сейчас законодательство в этой сфере активно формируется и обновляется. Как сообщили в управлении, уже есть позитивный опыт изобличения граждан, которые умышленно передают в руки третьих лиц данные, отнесенные законом к персональным.

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