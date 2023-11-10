Делегация МЧС во главе с Куренковым поделилась опытом со спасателями из Вьетнама

Делегация МЧС во главе с Куренковым поделилась опытом со спасателями из Вьетнама

2023-11-10T14:51:32+03:00

2023-11-10T14:51:32+03:00

2023-11-10T14:51:32+03:00

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