ЕК объявит предложения по 12-му пакету санкций против РФ до конца ноября

Европейская комиссия (ЕК) ожидает, что предложения по 12-му пакету санкций в отношении России будут опубликованы до конца ноября. Об этом 10 ноября заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Он не появится сегодня, но мы, конечно, проинформируем вас, как только он должен будет появиться. Иногда подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, дискуссии продолжаются, мы надеемся представить его в ближайшее время», — сказал он на брифинге.

Мамер уточнил: он имеет в виду, что предложения появятся до наступления следующего месяца.

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она указала, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

31 октября Bloomberg рассказало о деталях 12-го пакета санкций. В него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. Предполагалось, что новый пакет будет включать ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.