Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth 10 ноября заявил, что Украина отказалась от подписания проекта мирного соглашения с Россией в Турции по указке США.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США», — сказал политик.

По его словам, пока Евросоюз пытался решить конфликт на Украине, Соединенные Штаты добились его эскалации. Скоро об этом станет известно всему миру, подчеркнул Орбан.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 6 ноября, СМИ сообщили, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского. Там же добавили, что Киев сейчас находится в тупиковом положении.

До этого, 18 октября, Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что, если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», указывая на важность проведения мирных переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.