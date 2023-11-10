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Орбан заявил об отказе Украины подписывать мирный договор с РФ из-за США

Орбан: Украина не стала подписывать мирный договор с РФ в 2022 году по указу США
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth 10 ноября заявил, что Украина отказалась от подписания проекта мирного соглашения с Россией в Турции по указке США.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США», — сказал политик.

По его словам, пока Евросоюз пытался решить конфликт на Украине, Соединенные Штаты добились его эскалации. Скоро об этом станет известно всему миру, подчеркнул Орбан.

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Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 6 ноября, СМИ сообщили, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского. Там же добавили, что Киев сейчас находится в тупиковом положении.

До этого, 18 октября, Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что, если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», указывая на важность проведения мирных переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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