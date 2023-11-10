Зафиксированные в Москве случаи коронавируса «Пирола» являются завозными

Все три случая заражения вариантом коронавируса «Пирола», которые были зафиксированы в Москве, были привезены из зарубежных стран, в том числе из Турции. Об этом 10 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны. Первый случай мы зарегистрировали <...> 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который приехал из Турции. Второй случай — то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны», — заявила Попова в разговоре с телеканалом «Россия-24».

Он отметила, что попадание нового вируса в Россию будет неизбежным при такой миграционной активности граждан.

Ранее, 8 ноября, Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что специалисты выявили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола». Тогда же она отметила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19: за месяц число пациентов увеличилось в два раза.

В конце октября врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что Минздрав РФ обновил рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В частности, расширен список вакцин.

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками COVID-19 врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.

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