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Хоккеиста Малкина отправили в нокдаун во время матча НХЛ против «Лос-Анджелеса»

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports
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Российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина в ходе матча 10 ноября ударил по лицу игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе.

Во время матча в Лос-Анджелесе произошел конфликт между форвардом «Лос-Анджелеса» Кемпе и защитником «Питтсбург» Крисом Летангом. Российский хоккеист решил вмешаться и получил удар, в результате которого упал на лед.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Российский хоккеист отметился голевой передачей на четвертой минуте овертайма.

Малкин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

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Ранее, 19 октября, Малкин оказался на третьем месте в рейтинге лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ среди россиян. Он забил 474 шайбы из 1067 матчей в чемпионатах НХЛ. Первое место у Александра Овечкина (822 гола), второе — у Сергея Федорова (483 гола).

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