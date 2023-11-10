Хоккеиста Малкина отправили в нокдаун во время матча НХЛ против «Лос-Анджелеса»
Российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина в ходе матча 10 ноября ударил по лицу игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе.
Во время матча в Лос-Анджелесе произошел конфликт между форвардом «Лос-Анджелеса» Кемпе и защитником «Питтсбург» Крисом Летангом. Российский хоккеист решил вмешаться и получил удар, в результате которого упал на лед.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга». Российский хоккеист отметился голевой передачей на четвертой минуте овертайма.
Малкин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.
Ранее, 19 октября, Малкин оказался на третьем месте в рейтинге лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ среди россиян. Он забил 474 шайбы из 1067 матчей в чемпионатах НХЛ. Первое место у Александра Овечкина (822 гола), второе — у Сергея Федорова (483 гола).