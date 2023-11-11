Замещать агрессию

День борьбы с кибербуллингом отмечается в России 11 октября — эта дата пока не закреплена в официальных календарях, но она уже стала традицией. И, к сожалению, эта тема более чем актуальна для российского сегмента интернета.

Впервые о «кибербуллинге» с научной точки зрения заговорил канадский педагог Билл Белсей. Он же в 1997 году первым дал определение этому явлению, определив его как «преднамеренное, повторяющееся враждебное поведение отдельных лиц или групп, намеревающихся нанести вред другим, используя информационные и коммуникационные технологии».

Сегодня такой процесс называют по-разному — травлей в сети, сетевой агрессией и даже киберунижением. И него есть много форм и проявлений: от токсичных и на первых взгляд безобидных комментариев в домовых или школьных чатах до активной, агрессивной, полной угроз и обсценной лексики переписки в социальных сетях.

Часто, говоря об этой проблеме, взрослые акцентируют внимание на детском и школьном буллинге в Сети. Но не существует никакого детского интернета: дети пользуются теми же сервисами для общения, что и взрослые. По сути, несовершеннолетние приходят в тот интернет, каким его делают взрослые, и копируют наши модели поведения. А они часто далеки от вежливости и конструктива: почти любое обсуждение в соцсетях превращается в бесконечный спор, часто полный сарказма, токсичности и агрессии. Поэтому кибербуллинг — проблема, которая касается каждого взрослого.

За последние несколько лет интернет-общение стало неотъемлемой частью нашей жизни. На начало 2022 года в России насчитывалось 129,8 млн интернет-пользователей. Только 11% населения страны не пользуются интернетом. При этом с кибербуллингом в разных видах сталкивалось более половины россиян. По данным исследования VK за 2023 год, об этом говорили 57%. Из них 81% были наблюдателями, 33% — жертвами, а 4% признались, что и сами были агрессорами. Некоторые из опрашиваемых в разные периоды принимали на себя каждую из этих трех ролей.

При этом более 40% опрошенных считают, что уровень кибербуллинга в интернете за последние пару лет вырос. Основная причина его «живучести» и вирусного распространения — анонимность участников и ощущение нереальности общения. Интернет предоставляет возможность скрывать свою личность, что позволяет людям безнаказанно оскорблять и унижать других. Но даже публикуя агрессивные комментарии под настоящим именем, агрессор до конца не осознает ту боль, которую наносит собеседнику. Два конфликтующих в Сети человека остаются незнакомцами, чужими людьми, которые не заботятся о чувствах людей по ту сторону экрана.

Среди причин сетевой агрессии и легкость распространения информации. Соцсети и мессенджеры позволяют быстро и широко распространять сообщения и изображения, что делает такую травлю более доступной, удобной и масштабной, чем в реальной жизни.

Кроме того, виртуальное пространство сложно контролировать, в нем нет кого-то, кто несет ответственность за поведение других людей. В этом еще одно отличие от травли в школьном коллективе: заметив признаки буллинга в классе, педагог или психолог на правах взрослого принимает на себя ответственность, определяет участников травли и понимает, как работать с сообществом. А в среде интернет-пространства невозможно выбрать того самого ответственного взрослого, который сформулирует правила общения в группе и остановит травлю.

Что же остается? Во-первых, использовать технические инструменты, позволяющие защитить свое личное пространство в Сети. К ним относятся: блокировка агрессора в мессенджерах и социальных сетях, жалобы модераторам, а также специальные настройки личного пространства, которые позволяют ограничить круг лиц, которые могут вам писать или комментировать ваши публикации.

Во-вторых, обращаться за помощью, если вы стали жертвой, и не оставаться в стороне, если вдруг столкнулись с травлей в качестве свидетеля. Однако прежде чем активно вовлекаться в конфликт и вставать на защиту, оцените свои силы и эмоциональные ресурсы. Травля может перекинуться на вас и породить дополнительную агрессию. Поэтому не стремитесь разжечь костер конфликта сильнее и публично победить агрессора. Лучше поддержите пострадавшего в личном сообщении, расскажите о своих чувствах, посоветуйте инструменты защиты и настройки приватности, которые помогут заблокировать обидчика. Даже лайк под комментарием жертвы, а не обидчика может поддержать пострадавшего.

В-третьих, нужно изменить свой взгляд на проблему в целом и более осознанно отнестись к интернет-общению. Кибербуллинг — такая же серьезная проблема, как и агрессия в реальной жизни. А это значит, что в интернете не стоит делать ничего из того, что вы не позволяете себе в реальной жизни. Технические инструменты действительно могут защитить вас от проблемы, однако пока мы не изменим культуру нашего общения в Сети, мы не сможем глобально решить проблему. Слова в интернете действительно могут ранить. И только в наших силах это остановить.

Автор — директор социальных проектов VK

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