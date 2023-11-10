Украину ожидает крах после завершения конфликта с Россией. Об этом 9 ноября заявил бывший боец корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в эфире Youtube-канала Danny Haiphong.

«Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной», — сказал он.

Берлетик отметил, что страны Запада не смогут помочь Киеву, поскольку он больше не представляет для них интереса. Экс-морпех подчеркнул, что Украина всегда была простой «прокси», которую сначала хотели использовать, а затем избавиться от нее, добавляет «Газета.Ru».

«Вашингтону, Брюсселю и Лондону всё равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна», — заявил экс-морпех.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у Киева не хватает резервов, а положение его армии на линии боевого соприкосновения достаточно плачевное. Военный эксперт подчеркнул, что на фоне неудач украинской армии появляются разногласия в руководстве страны, например между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Также в этот день в беседе с «Известиями» американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

Ранее в пятницу подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи с других на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.