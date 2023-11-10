Эксперт рассказал об особенностях мошенничества с применением сервисов объявлений

Мошенники, которые используют площадки частных объявлений для звонков, не опасаются быть обнаруженным, потому что в этом случае не работают специальные программы сотовых операторов, которые отсекают спам-звонки и «определяют» звонящего. Об этом рассказал «Известиям» 10 ноября начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

«Раньше мошеннику нужно было использовать SIM-карту, а через нее всегда можно было определить, где и кем она была активирована. Это риски быть пойманным. Сейчас приложение сервиса [объявлений] можно скачать на ПК, запустить эмулятор Android и спокойно звонить, не опасаясь быть обнаруженным. В таком случае не сработают специальные программы сотовых операторов, которые отсекают спам-звонки и «определяют» звонящего», — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, у потенциальной жертвы нет технической возможности самостоятельно блокировать такие звонки, ведь они идут с виртуальной автоматической телефонной станции самого интернет-сервис для размещения объявлений и нет способа отделить мошеннические звонки от «правильных».

«Получается, что повышение удобства сервиса оборачивается для пользователя ростом рисков быть обманутым», — добавил Дрозд.

По его мнению, улучшить ситуацию можно было бы доработкой приложения: чтобы пользователи давали больше данных для проверки. Это задача самого сервиса — пытаться затруднить применение преступного сценария, запрашивать больше информации при регистрации на площадке, уточнил эксперт.

«Но это автоматом ударит по удобству сервиса, по простоте его использования. Что отпугнет часть пользователей. Здесь сложно соблюсти баланс между удобством и безопасностью. Остается только соблюдать бдительность, знать стандартные схемы мошенничества, отказываться от сомнительных предложений», — заключил Дрозд.

Ранее в этот день сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам через площадки частных объявлений. Об этом рассказали «Известиям» в ВТБ, Почта Банке, Росбанке, МТС Банке и УБРиР. Такие площадки в целях безопасности скрыли реальные номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков из контура сервиса — через приложение. Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания денежных средств.