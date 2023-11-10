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Что известно о пропавшем самолете Ан-2 на Чукотке. Главное

Пассажир и один из пилотов пропавшего Ан-2 найдены живыми
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Фото: commons.wikimedia.org
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Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и пассажиром на борту пропал в пятницу, 10 ноября, на Чукотке. На его поиски выдвинулись спасатели МЧС. Однако поисково-спасательная операция была приостановлена из-за непогоды. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Известий».

Что известно о пропашем Ан-2 на Чукотке

Борт принадлежит авиакомпании «Стриж Авиа». Он выполнял рейс по маршруту Певек – АС – Полярный – Певек. Самолет перевозил груз. Сообщение о его исчезновении поступило в МЧС в 14:30 по местному времени (6:30 мск). В последний раз сигнал зафиксирован в районе сопки Купол.

Магаданская транспортная прокуратура также подтвердила, что связь с самолетом Ан-2 была потеряна. В ведомстве рассказали, что воздушное судно не совершило посадку в месте назначения в установленное время.

На поиски сразу же вылетел вертолет МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» в составе шести человек для проверки маршрута. Среди них — один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа.

Позднее появились сообщения, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за метели и сильного ветра. Однако наземные поиски судна продолжились. В экстренных службах предварительно полагают, что самолет мог столкнуться с сопкой.

Пилоты и пассажир Ан-2 найдены живыми

Днем губернатор региона Владислав Кузнецов сообщил журналистам, что пилот и пассажир, находившиеся на борту АН-2, найдены живыми. Они получили травмы различной степени тяжести. Сейчас ведутся поиски капитана судна.

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«В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа», — указал Кузнецов.

Глава региона добавил, что после жесткой посадки тот отправился пешком для поиска места связи. Сейчас капитан уже найден.

Всех пострадавших планируется временно перевезти в артель «Шахтер». В субботу утром, 11 ноября, для их эвакуации будет организован санитарный рейс. Но это будет зависеть от погодных условий, уточнили в администрации региона.

Поиски самолета Ан-2 на Чукотке продолжаются

Согласно последней информации, сам самолет пока не обнаружен. Его поиски продолжатся, как только это позволят сделать погодные условия.

«Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября, утром по местному времени (разница с Москвой — девять часов)», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

По факту пропажи самолета Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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