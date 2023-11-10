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В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований. Документ опубликован 10 ноября на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Как отмечается, участники добровольческих формирований получают вооружение, технику и другие средства, а также участвуют в боевых действиях наравне с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако уголовная ответственность за отказ от выполнения боевых задач, утрату военного имущества, добровольную сдачу в плен в отношении них отсутствует.

Законопроект предлагает привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период мобилизации, в военное время и в условиях ведения боевых действий, уточняет «Газета.Ru».

По словам авторов проекта, документ также учитывает различия правового статуса военнослужащих и участников добровольческих формирований при распространении на них статей Уголовного кодекса о преступлениях против военной службы.

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Ранее, 30 октября, депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о праве участников СВО отдыхать в федеральных санаториях Минобороны. Мобилизованным и контрактникам-добровольцам хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны, которыми пользуются военные.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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