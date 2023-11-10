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Назван полезный продукт при сахарном диабете

Эксперт Быстров назвал топинамбур полезным продуктом при сахарном диабете
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Фото: ТАСС/imago stock&people
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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров назвал топинамбур полезным продуктом при сахарном диабете.

В беседе с RT в пятницу, 10 ноября, специалист отметил, что топинамбур является низкокалорийным продуктом, он особенно полезен для людей с сахарным диабетом.

«В разговорной речи его также называют земляной грушей или сладкой картошкой. Клубень растения действительно похож на картофель, но при этом он сладковатый, без горечи», — объяснил Быстров.

В топинамбуре содержится большое количество витаминов, минералов и органических кислот. Помимо прочего, он богат пребиотическими веществами, способствующими поддержанию здоровой микрофлоры ЖКТ, уточняет «Москва 24». Например, инулин, который является природным полисахаридом. Он снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, благодаря чему снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Своим сладковатым вкусом топинамбур обязан фруктозе, которая не вызывает выброса инсулина.

По словам Быстрова, топинамбур неприхотлив в выращивании, его можно посадить в большой горшок и зимой поставить на балконе, отмечает телеканал «360». Также можно включить в рацион чипсы из топинамбура, порошок или несладкий сироп.

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В октябре врач-психиатр Дмитрий Попов заявил о влиянии стресса на развитие сахарного диабета. По его словам, сахарный диабет может начаться в любом возрасте и имеет психосоматические корни.

Также в октябре команда из Томского государственного университета озвучила результаты пятилетнего исследования, в ходе которого был выявлен способ эффективно снизить глюкозу у больных диабетом второго типа. Выяснилось, что эффективнее всего человеку тренироваться вечером, когда организм уже настроен на отдых, именно такой режим усиливает лечебный эффект, пишет «Ридус». Специалисты подчеркнули, что тренировки работают не как вспомогательный, а как ключевой механизм, прямо влияющий на развитие диабета.

В ноябре прошлого года эндокринолог, к.м.н. Дарья Ладыгина рассказала НСН, что при диабете питание должно быть здоровым. В рацион стоит включить различные овощи, источники клетчатки, которая впитывает избыточный сахар, жиры, улучшает состояние стенки кишечника. Овощи должны присутствовать при каждом приеме пищи. В питании также должны быть рыба и растительные жиры, источники белков — птица, мяса, соевой белок.

Ранее дерматолог Рейган Андерсон предупредил, что на развитие диабета может указывать наличие маленьких красных бугорков на коже, похожих на прыщи. Со временем образования превращаются в овальные пятна желтого, красного или даже коричневого цвета. Как правило, подобные высыпания располагаются в районе голени, причем участок кожи может уплотниться или опухнуть, сообщает телеканал «Звезда».

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