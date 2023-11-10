Песков заявил о сдержанном оптимизме в вопросе эвакуации россиян из Газы

Москва испытывает сдержанный оптимизм по поводу начала эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, по состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть такой сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин и дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что со всеми соответствующими сторонами ведется интенсивный диалог по дипломатическим каналам, а также предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации.

Ранее в этот день информационный портал Rafah Online сообщил о том, что сектор Газа 10 ноября покинет ряд иностранных граждан, в том числе 82 россиянина. Отмечалось, что они смогут покинуть анклав через КПП «Рафах».

Также в тот день день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

Ожидающие эвакуации русскоязычные жители сектора Газы описали «Известиям» ситуацию в анклаве. Одна из женщина рассказала, что она 30 лет прожила в Газе, но теперь потеряла всё нажитое за эти годы: работу, дом и имущество. Осталось лишь то, что успела взять с собой. Другая мирная жительница поделилась, что ей тоже пришлось бежать без еды и вещей.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.