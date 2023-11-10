Турция, Египет и Израиль создали группу по эвакуации больных из сектора Газа

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу больных из сектора Газа. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа в соцсети X (бывш. Twitter).

«В ходе дипломатической деятельности, сфокусированной на транспортировке пациентов из Газы через пограничный пропускной пункт «Рафах», также были установлены контакты с министром здравоохранения Израиля и была сформирована группа по координации здравоохранения, в которую вошли контактные лица из трех стран (Турция, Египет, Израиль)», — написал он.

Коджа также сообщил, что онкобольные, в первую очередь дети, которые проходят лечение в больнице турецко-палестинской дружбы, будут в приоритетном порядке эвакуированы через «Рафах» в египетские больницы.

«Медицинский персонал из Турции совместно с египетскими коллегами займутся лечением пациентов, прибывших из сектора Газа. На втором этапе планируется доставить самолетами скорой помощи в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить», — уточнил он.

Ранее в этот день глава турецкого минздрава сообщил, что эвакуация онкобольных детей из палестинского анклава в Турцию начнется в ближайшее время.

5 ноября Коджа заявил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медпомощи пострадавшим жителям Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.