Реклама
Прямой эфир
Общество
В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
Мир
Песков заявил о сдержанном оптимизме в вопросе эвакуации россиян из Газы
Мир
Орбан заявил о неготовности Украины к членству в ЕС во всех отношениях
Интернет и технологии
Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности ИТ-безопасности России
Политика
В ГД указали на попытку «замылить» расследование подрыва «Северных потоков»
Армия
Отличившимся в ходе спецоперации военным вручили награды в Санкт-Петербурге
Мир
В Кремле назвали визит Путина в Казахстан успешным
Мир
Песков призвал не преувеличивать роль резолюции ЕП об отмене конфискаций вещей у россиян
Общество
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Мир
В украинских ВВС сообщили о начале обучения пилотов управлению F-16 в небе
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Мир
Forbes предсказал ВСУ скорую потерю всех танков Leopard
Общество
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
Сюжет:

Турция, Египет и Израиль создали группу по эвакуации больных из сектора Газа

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Naaman Omar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу больных из сектора Газа. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа в соцсети X (бывш. Twitter).

«В ходе дипломатической деятельности, сфокусированной на транспортировке пациентов из Газы через пограничный пропускной пункт «Рафах», также были установлены контакты с министром здравоохранения Израиля и была сформирована группа по координации здравоохранения, в которую вошли контактные лица из трех стран (Турция, Египет, Израиль)», — написал он.

Коджа также сообщил, что онкобольные, в первую очередь дети, которые проходят лечение в больнице турецко-палестинской дружбы, будут в приоритетном порядке эвакуированы через «Рафах» в египетские больницы.

«Медицинский персонал из Турции совместно с египетскими коллегами займутся лечением пациентов, прибывших из сектора Газа. На втором этапе планируется доставить самолетами скорой помощи в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить», — уточнил он.

Ранее в этот день глава турецкого минздрава сообщил, что эвакуация онкобольных детей из палестинского анклава в Турцию начнется в ближайшее время.

Гарантный случай: Турция стремится к посредничеству на Ближнем Востоке
Анкара защищает Палестину и не хочет портить отношения с Израилем

5 ноября Коджа заявил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медпомощи пострадавшим жителям Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023