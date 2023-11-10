Ожидающие эвакуацию у КПП «Рафах» рассказали «Известиям» о ситуации в Газе

Ожидающие эвакуации у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе Газы с Египтом русскоязычные жители сектора Газы рассказали 10 ноября «Известиям» о ситуации в анклаве.

Одна из женщина рассказала, что она 30 лет прожила в Газе, но теперь потеряла всё нажитое за эти годы: работу, дом и имущество. Осталось лишь то, что успела взять с собой.

«Наши дома разбомбили, нашу работу разбомбили, мы потеряли всё. Мы взяли вещи, которые были у нас и которые на нас надеты. Больше ничего. За 30 лет, которые я здесь, всё пропало, всё абсолютно», — сказала она.

По ее словам, ее некоторые знакомые шли пешком до КПП и погибли.

«Мы здесь живем как в аду, воды нет абсолютно, света нет уже 30 дней, есть нечего, собирали последнее. Хлеб пекли вообще на углях, на огне на открытом. Это просто ужас, даже не могу передать», — рассказала женщина.

Другая мирная жительница поделилась, что ей тоже пришлось бежать без еды и вещей.

«Бомбили во время перехода. Говорили, будет зеленый коридор, но все равно бомбили», — сказала она.

Мужчина на КПП, провожающий семью в Москву, рассказал, что в секторе Газа ситуация сейчас крайне тяжелая, гибнут мирные жители.

Ранее в этот день источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. Кроме того, для эвакуации граждан РФ в Каир прибыли два спецборта. Ожидается, что прибудет третье воздушное судно.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Она выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.