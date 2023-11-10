Профессор консерватории отдал мошенникам 2,5 млн рублей в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении профессора консерватории. Преподаватель лишился больше 2,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему в мессенджере поступило сообщение от коллеги, который предупредил о звонке представителя правоохранительных органов. Вскоре мужчине позвонил незнакомец, представившийся следователем. Он заявил, что со счетов профессора якобы ведется финансирование противоправной деятельности. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Собеседник проинструктировал саратовца, что он должен снять деньги со счетов и зачислить их на другие счета. Профессор выполнил инструкции. Вскоре после этого мужчина узнал, что аккаунт коллеги в мессенджере, с которого поступило первое сообщение, был взломан.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Самарской области жертвами мошенников за сутки стали три медработника. Общий ущерб составил 4,3 млн рублей.