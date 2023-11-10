Видео. В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о невозможности компромисса с РФ

Видео. В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о невозможности компромисса с РФ

2023-11-10T13:17:14+03:00

2023-11-10T13:17:14+03:00

2023-11-10T13:17:14+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru