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Эксперт рассказал об особенностях трех видов красной икры

Эксперт Попов: подлинность красной икры можно проверить, опустив ее в кипяток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Красная икра — любимый многими деликатес, спрос на который традиционно увеличивается перед новогодними праздниками. В магазинах этот продукт представлен в ассортименте. Чтобы помочь покупателю сделать правильный выбор, руководитель проекта компании «Русский рыбный мир» Игорь Попов 10 ноября рассказал в беседе с «Известиями» об особенностях трех видов красной икры и о том, что влияет на вкус деликатеса.

«На вкусовые качества икры, помимо конкретного вида лосося и региона добычи рыбы, сильно влияет процесс приготовления. Именно по этому параметру икра делится на три вида: соленая натуральная из охлажденного сырья, соленая натуральная из замороженного сырья (ястычная) и структурированная (имитированная)», — объяснил эксперт.

Первый вид — соленая натуральная икра из охлажденного сырья. В процессе ее приготовления охлажденная рыба направляется в производственный цех, расположенный в месте промысла, где проходит процесс разделки. Далее охлажденную икру процеживают и солят, а затем добавляют минимальное количество консерванта для сохранности продукта. После того, как приготовление завершено, продукт упаковывают. Охлажденную икру, как правило, хранят при температуре от -1 до -6 градусов. Такая икра считается наиболее вкусной, однако ее стоимость выше, чем у икры из замороженного сырья.

Второй вид — соленая натуральная икра из замороженного сырья. Сырье ястычной икры хранят при температуре не выше -18 градусов, затем полностью поэтапно размораживают, чтобы не повредить структуру икринок слишком сильным перепадом температуры. После дефростации и удаления влаги продукт фасуют в стекло или жестяную тару, после чего хранят при температуре от -5 до +5 градусов. Без фасовки хранить икру, изготовленную из замороженного сырья, нельзя. Несмотря на то, что регион посола может быть не в месте промысла, ястычная икра тоже является натуральной, а ее вкус и консистенция незначительно отличаются от деликатеса, приготовленного из охлажденного сырья.

И третий вид — структурированная или имитированная икра. Этот продукт уже нельзя назвать натуральным в широком смысле слова. Такую икру не добывают, а производят промышленно. В процессе используют, к примеру, экстракты отдельных морепродуктов, бульоны, жиры, красители и загустители.

Чтобы отличить имитированную икру, необходимо внимательно читать состав на упаковке. В домашних условиях это можно сделать, опустив икринки в кипяток. Ненастоящая икра обесцветится и отдаст свой окрас воде.

«Зная об особенностях приготовления каждого вида красной икры, легче сделать правильный выбор в магазине», — резюмировал Попов.

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Отразится ли это на стоимости продукции

5 ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в России ожидается снижение цен на горбушу и красную икру из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины. Отмечалось, что объем производства лососевой икры в январе–сентябре 2023 года составил 21,1 тыс. т. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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