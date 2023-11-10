Пранкер Вован назвал позицию премьера Эстонии по украинскому зерну интересной

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) поделился 10 ноября с «Известиями» подробностями разговора с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, в котором он представился африканским политиком.

«Мы не могли пройти мимо такой возможности, потому что на тот момент у нас появилась такая африканская история, когда страны Европы вдруг захотели пообщаться, всем вдруг стала интересна судьба Африки. Ну и мы подумали, почему бы не связаться с Кайей Каллас. У нее интересная тоже позиция», — сказал он.

По его словам, в ходе беседы Каллас призналась, что отправила письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением, чтобы загрузить эстонский порт зерном.

«Причем очень забавно, что она не предлагает, к примеру, латвийские порты, она говорит именно про свои собственные эстонские, и она говорит, что это будет дороже», — отметил пранкер.

Он также обратил внимание на то, что Прибалтика в первую очередь пострадала в результате антироссийских санкций.

«Если бы всё в портовых городах Прибалтики было хорошо, то власти, руководство этих стран не так лоббировало бы интересы хотя бы что-то перевозить через их гавани», — заключил он.

О разговоре пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) с Каллас стало известно 9 ноября. В ходе него премьер-министр Эстонии отметила, что страна готова работать над развитием африканского региона и хочет решить проблему поставок туда украинского зерна через пустующие эстонские порты.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.