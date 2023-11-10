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Завершен первый этап строительства инженерных сетей в АДЦ «Коммунарка»

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Завершился первый этап строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры на территории административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка Новой Москвы. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, там возводится современная инженерная инфраструктура, которая необходима для сбалансированного развития территории. Помимо прочего, специалисты провели внутриквартальные и магистральные сети электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, пишет сайт aif.ru.

Специалисты уже проверили оборудование, поэтому оно готово к подключению к жилой и административно-деловой застройке, сообщает «Москва 24».

Как отметил заместитель гендиректора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов, специалисты также уделяют повышенное внимание формированию улично-дорожной сети в Коммунарке. Там построили уже 18 км дорожной сети, включая путепроводы, которые связывают АДЦ с Калужским шоссе, а также через реку Сосенку, отмечает НСН.

Как отметили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства, АДЦ «Коммунарка» является одной из наиболее динамичных точек роста в ТиНАО. Здесь на территории более 469 га планируется возвести около 7,2 млн кв. м недвижимости, а также создать 164 тыс. новых рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В конце октября мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить строительство детского сада в Коммунарке. Он добавил, что по сравнению с 2015 годом количество детей дошкольного возраста в ТиНАО увеличилось более чем вдвое, поэтому выросла потребность в дополнительных детских садах, сообщает телеканал «360».

В январе был открыт путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро. По словам чиновника, будущая трасса, являющаяся дублером МКАД, станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов Москвы, сообщается на сайте kp.ru.

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