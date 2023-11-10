Синоптики предупредили жителей Татарстана о мокром снеге

Ухудшение погодных условий спрогнозировали синоптики до конца суток в Татарстане. В республики пройдет дождь с мокрым снегом.

Скорость ветра составляет 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Температура воздуха днем достигает +9 градусов.

В выходные осадки в регионе прекратятся. При этом синоптики ожидают понижения температуры. 11 ноября погодные условия будет определять тыловая часть циклона. Скорость ветра достигнет 18 м/с, а температура воздуха опустится до 0…+4 градусов. 12 ноября на территорию Татарстана придет антициклон, который принесет заморозки до -4 градусов.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Пензенской области. Скорость ветра достигает 18 м/с.