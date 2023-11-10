В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о невозможности компромисса с РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что компромисс в конфликте с Россией по-прежнему неприемлем, ничего не меняет в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом 10 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для России главное достичь своих целей, в условиях отсутствия для урегулирования политико-дипломатическим путем, мы продолжаем СВО. Предыдущие обещания не сбылись и Зеленскому ничего не остается как повышать градус своего красноречия, дабы убедить, что победы будут», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Киеву одержать победу не удастся, добавил Песков. И чем раньше это там поймут, тем скорее могут быть предпосылки для урегулирования конфликта, заявил представитель Кремля.

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