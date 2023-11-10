Песков призвал не преувеличивать роль резолюции ЕП об отмене конфискаций вещей у россиян
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- Песков призвал не преувеличивать роль резолюции ЕП об отмене конфискаций вещей у россиян
Не стоит преувеличивать значение резолюции Европарламента с призывом к Еврокомиссии пересмотреть запрет для граждан РФ на въезд в страны ЕС на личном автотранспорте, заявил в пятницу, 10 ноября, в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее, 9 ноября, Европарламент утвердил резолюцию, призывающую Еврокомиссию пересмотреть интерпретацию санкций, согласно которой допускается изъятие и конфискация личных вещей и транспортных средств граждан РФ при въезде в Евросоюз.
«Нет, я бы не преувеличивал значение резолюции для нас, это не то, не другое, брожение относительно санкций видны невооруженным взглядом», — заявил представитель Кремля.
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