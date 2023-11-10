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Кремлю известно о слежке за военным корреспондентом Коцем

Песков о слежке за военкором Коцем: враг ведет террористическую деятельность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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То, что случилось с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем, хорошо известно Кремлю. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военкоры, действительно, герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам, но и всему миру о том, что там происходит. Но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей, красноречиво об этом свидетельствует», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, Москва знает, что враг ведет террористическую деятельность не только на передовой. Он отметил, что российские ведомства помогают военкорам, и указал на важность соблюдения всех мер предосторожности.

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8 ноября СМИ сообщили о попытках неизвестного попасть домой к военкору и требованиях к его жене рассказать о местонахождении Коца. Сам инцидент произошел днем 7 ноября. Мужчина стучался в дверь, задавал вопросы, угрожал и требовал организовать встречу с журналистом. Супруга Коца обратилась в полицию.

Позже СК РФ сообщил о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ. Его заключили под домашний арест до 7 января.

Как установили следователи, задержанный за деньги собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он тайно следил за квартирой военкора и находился в этом же доме.

Как пояснил сам Коц, ему и его семье неоднократно поступали угрозы. В частности, неизвестные писали его жене и дочери в социальных сетях и звонили им, чаще всего с украинских номеров. Военкор отметил, что его личные данные периодически публикуются в украинских Telegram-каналах.

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