Обнуление из правил

Не успели российские сотовые операторы в начале 2023 года придумать новый способ увеличения доходов — введение платы за раздачу интернет-трафика со смартфона по технологии Wi-Fi — как Федеральная антимонопольная служба это пресекла. Требованиям ФАС сразу подчинились Tele2, «Билайн» и «Мегафон», а неделю спустя и МТС, которая поначалу проявила фронду. И пусть вся четверка выторговала у антимонопольного ведомства некоторое время, объяснив это необходимостью мифических действий по отмене платы за раздачу трафика, очевидно, что этот способ повышения ARPU (ежемесячной платы с усредненного абонента) у операторов мобильной связи не прошел. Кроме того, операторы постоянно попадают в фокус внимания ФАС в случае индексации тарифов. Встает вопрос: как бизнесу зарабатывать в условиях ограниченных возможностей на получение прибыли, но растущих требований со стороны государства и общества не только по сохранению качества услуг, но и по их преумножению?

Еще несколько лет назад, когда в России существовали безлимитные тарифы на сотовую связь, операторы могли бы обосновать плату за раздачу трафика с телефона: безлимит предполагает персональное пользование. В точности как в ресторане с неограниченным количеством подходов к салат-бару за фиксированную плату — если привел с собой жену или друга, заплатить придется за каждого. Но еще несколько лет назад вся сотовая четверка прикрыла безлимитные тарифы (они остались лишь как архивные, но операторы активно выдавливают их подписчиков на пакетные тарифы). Теперь любой доступный для подключения сотовый тариф включает фиксированный объем трафика — например, 2 или 10 Гбайт. И уж если абонент заплатил за счетное количество гигабайтов, то имеет полное право использовать их так, как ему заблагорассудится — хоть раздав их себе на планшетный компьютер, хоть бабушке или случайному знакомому на смартфон. Так что ФАС поступила абсолютно верно, запретив операторам тарифицировать раздачу трафика.

Но сотовые компании отчаянно ищут новые способы заработка не от алчности и корысти: им действительно остро нужны деньги. Мобильная связь уже давно превратилась в де-факто коммунальную услугу. Но если поставщики всей остальной коммуналки — газа, электричества, горячей и холодной воды — часто являются монополистами и повышают тарифы каждый год (по согласованию с той же ФАС), то операторы мобильной связи работают на сверхконкурентном рынке. Помимо четверки федеральных игроков в России действуют еще три региональных сотовых компании (крупнейшая — уральский «Мотив») и около полусотни виртуальных операторов мобильной связи (MVNO).

Мало того, появившиеся 10 лет назад мессенджеры полностью лишили сотовые компании доходов от SMS и голосовой связи (в том числе междугородной и международной, а также в роуминге). Последняя услуга связи, на которой могут зарабатывать сотовые операторы, — мобильный интернет, но она скукоживается под натиском Wi-Fi дома, на работе, в метро и торговых центрах.

При этом расходы мобильных операторов растут. Во-первых, они по-прежнему покупают базовые станции зарубежного производства — отечественные разработчики обещают представить такое оборудование не ранее 2025 года. Курс доллара и евро в РФ ползет вверх, а параллельный импорт, к которому вынуждены прибегать все сотовые компании после ухода с российского рынка зарубежных вендоров, приводит к удорожанию базовых станций. Но величина ARPU остается в России одной из самых низких на земном шаре. В 2023 году этот показатель у «большой четверки» едва перевалил за 400 рублей в месяц — это всего лишь €4. Для сравнения: у крупнейшего в Европе сотового оператора Vodafone ARPU превышает €12 в месяц.

Во-вторых, с каждым годом растет регуляторная нагрузка на российских сотовых операторов. Не успели они выполнить требования «закона Яровой» (закупив дорогостоящие системы хранения данных), как перед ними замаячила угроза 10-кратного увеличения платы за использование LTE-частот. К сентябрю 2024 года они должны обеспечить LTE-покрытие во всех населенных пунктах страны с населением более 1 тыс. человек, а к сентябрю 2031-го охватить LTE-сетями 99,9% автомобильных дорог федерального значения. Обещанные к 2025 году отечественные базовые станции едва ли будут дешевле импортных, причем сотовая четверка уже вынужденно заключила с их разработчиками форвардные контракты объемом свыше 100 млрд рублей.

В поиске новых источников прибыли сотовые операторы устремились в сферу цифровых технологий. Участники «большой четверки» пробуют себя в таких непривычных направлениях, как мониторинг транспорта, финтех, кибербезопасность, цифровой контент. Самый диверсифицированный портфель нетелекоммуникационных активов из всей четверки собрала МТС: ее экосистема цифровых сервисов включает сервисы по онлайн-продаже билетов, платформу для видеоконференций и даже киберспортивные клубы. Но даже МТС львиную долю доходов по-прежнему получает от телекома. Так, по итогам II квартала 2023 года услуги связи принесли этой компании 108,7 млрд рублей, или свыше 75% общей квартальной выручки.

Телеком-операторам непросто находить себя в цифровой среде, но цифровые сервисы невозможны без сетей связи (прежде всего мобильных). Вопрос в том, смогут ли операторские компании обеспечить увеличение доходов, соразмерное растущим расходам, либо станут объектом поглощения со стороны изначально цифровых игроков.

Автор — партнер ComNews Research

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