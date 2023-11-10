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В Кремле назвали визит Путина в Казахстан успешным

Песков: визит Путина в Казахстан прошел успешно
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Визит президента России Владимира Путина в Казахстан был успешным. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит был успешным», — ответил он на вопрос журналистов о достижении целей переговоров.

Тема казахстано-французских отношений в связи с недавним визитом в страну президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе встречи не фигурировала, рассказал Песков.

В этой связи официальный представитель Кремля отметил особые отношения РФ с Казахстаном. По его словам, их характер является союзническим, партнерским и стратегическим.

Вчерашний визит российской делегации Песков назвал возможностью для сверки часов, отметив масштабы переговорной повестки двух государств. В ходе переговоров была подтверждена политическая воля и логистическая готовность расширять взаимодействие, добавил он.

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