Автомобилистка задавила лежащего на дороге мужчину под Брянском

В городе Новозыбков Брянской области 18-летняя автомобилистка насмерть задавила лежащего на дороге мужчину. ДТП произошло в ночь на 9 ноября.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на УГИБДД по региону, это случилось около 02:30 на Советской улице. Водитель Opel Corsa наехала на 63-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. При этом на погибшем была темная одежда, без светоотражающих элементов.

В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи. Автоинспекторы рассказали, что он вел маргинальный образ жизни, отношений с родственниками не поддерживал.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в Брянской области вынесли приговор в отношении 25-летнего водителя, который спровоцировал смертельное ДТП. Погибли мужчина и десятилетний мальчик. Авария произошла в апреле 2022 года в Почепе. Подсудимый за рулем Volkswagen Passat совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Kia. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы.