Пострадавшая при обрушении моста заявила, что его недавно ремонтировали

Пострадавшая при обрушении моста заявила, что его недавно ремонтировали

2023-11-10T12:47:08+03:00

2023-11-10T12:47:08+03:00

2023-11-10T12:47:08+03:00

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