Подземный переход через новую дорогу построят в Воронеже

Власти Воронежа готовятся провести торги на строительство подземного пешеходного перехода в районе Березовой рощи. Это будет следующим этапом после завершения строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Как рассказал ИА «Абирег» региональный министр дорожной деятельности Максим Оськин, необходимость в подземном переходе возникла из-за увеличения потока автомобилей с новой дороги в районе остановки «Березовая роща». Наземный переход и два светофора планируется убрать.

Саму дорогу сдадут в срок, в декабре. Там остались небольшие отделочные работы, сказал министр. Ранее мэр Владимир Кстенин также заявил о том, что готовность объекта составляет 90%. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Цена контракта составляет 1,7 млрд рублей.

В середине октября сообщалось, что в Воронеже планируют проложить новые сети ливневой канализации. Стоимость контракта составит 1,4 млрд рублей. Планируется выполнить работы в два этапа, для этого в этом году выделят 747,3 млн рублей, а в следующем — 637,2 млн рублей.