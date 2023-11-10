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Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

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В Москве количество исследований, которые проводятся методами лучевой диагностики, выросло в разы с 2011 года. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Для подобных исследований применяется более 2300 единиц цифровой техники. Обновление оборудования стало первым шагом модернизации службы лучевой диагностики в столице.

«Современные диагностические системы входят в стандарт оснащения не только стационаров, но и городских поликлиник», — приводит слова градоначальника сайт aif.ru.

Собянин отметил, что сократить срок получения результатов исследований до одного часа позволило расширение возможностей рентгенологов по анализу снимков.

Помимо этого, в Москве был создан Единый радиологический информационный сервис, к нему подключили цифровое оборудование и рабочие места рентгенологов, пишет RT. В настоящее время в нем содержатся данные о 32,5 млн исследований, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в лучевой диагностике применяется также искусственный интеллект, пишет «Москва 24». Он анализирует 90% флюорографий, 75% КТ грудной клетки, 67% КТ головного мозга, 55% рентгенографий органов грудной клетки. Также он может распознавать больше 20 заболеваний, отмечает телеканал «360».

С 2020 года, по словам Собянина, при помощи ИИ было проанализировано более 11 млн исследований, уточняет сайт kp.ru.

ИИ в помощь: в Москве нейросети подключили к диагностике пациентов
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7 ноября во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта. Он был внедрен для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года, сообщает НСН.

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